Стало известно, какую болезнь перенес один из добровольцев, который участвует в испытаниях вакцины от коронавирусной болезни производства американской компании Johnson&Johnson. По данным источника, мужчина перенес инсульт. Однако несмотря на это, испытания вскоре возобновятся.

Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила газета Washington Post.

По данным издания, во время испытаний вакцины от коронавируса у одного из добровольцев случился инсульт. Расследовавший случай независимый комитет пришел к выводу, что это не было связано с вакциной.

Чтобы сделать такое заключение, специалисты исследовали не только медицинские данные, связанные с этим случаем, но и информацию о 100 тысячах других людей, которые получили аналогичные вакцины.

В свою очередь сама компания подтвердился, что готовится возобновить последний, третий этап испытаний вакцины. Совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) рекомендовал возобновить набор людей для исследований.

После консультаций с управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), стали вестись подготовительные работы к возобновлению испытаний в США. Обсуждения с другими регуляторами во всем мире о возобновлении программы клинических испытаний продолжаются.

В третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения Covid-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.

Напомним, о болезни одного из участников испытаний стало известно 13 октября. Тогда симптомы добровольца не разглашались

Ранее мы писали о том, что в Минздраве Украины ведутся переговоры с Johnson&Johnson по поводу закупки вакцины от коронавирусной болезни, как только она будет готова.