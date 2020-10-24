Несмотря на пандемию коронавируса, семья президента США Дональда Трампа не собирается отменять празднование Хэллоуина в Белом доме в этом году. Вход останется свободным для всех желающих.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление первой леди страны Мелании Трамп.

"Территория Белого дома будет открыта для призраков, фей, супергероев, крошечных гоблинов и других костюмированных детей, поскольку в Белом доме начнется четвертое ежегодное празднование Хэллоуина администрацией Трампа. Ворота будут открыты для семей врачей, военнослужащих и детей простых рабочих в сопровождении родителей с 15:30 до 19:30. Президент и первая леди будут приветствовать детей, одетых в костюмы, и раздавать им сладости", - указано в сообщении.

Однако все же будет предпринято несколько мер безопасности:

Количество гостей ограничено, а время проведения мероприятий продлено для минимизации контакта гостей;

Все гости в возрасте от 2 лет и старше должны будут носить маску и соблюдать социальную дистанцию во время посещения Белого дома;

Весь персонал, работающий на мероприятии, должен носить маску, а персонал, раздающий конфеты, должен быть в перчатках;

Дезинфицирующее средство для рук будет доступно по всему маршруту мероприятия;

Каждый отдел будет использовать принцип бесконтактного подхода в своей области при распространении своей продукции;

Также известно, что фасад Белого дома украсят хризантемами и тыквами, а в организации праздника примут участие различные американские ведомства. Так, NASA предоставит собственные экспонаты, в том числе надувную ракету.

Напомним, в некоторых городах Польши, в числе которых и столица Варшава, отменят массовые новогодние праздники. Такое решения местные власти приняли в связи с пандемией коронавируса.

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