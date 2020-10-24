Сотрудники Чернобыльского заповедника показали видео дикого лося, которого оператор застал во время обеда. Животное обрывало листья с кустов.

Соответствующие кадры на странице в Facebook разместил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Обед по графику. Видео Сергея Бирука, начальника отдела режима", - указано в сообщении.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника проверили и перезарядили все установленные в лесу фотоловушки и показали фото дикого кабана, косули и лося. Так, после работы "в полях", проверяя, в том числе, состояние установленных фотоловушек, сотрудники заповедника показали кое-кого из настоящих хозяев лесов нашего заповедника.

Как сообщала "Страна", 60-летний пенсионер погиб в результате наезда автомобиля на лося. ДТП произошло на автодороге Киев-Овруч о в Иванковском районе.