В сети появилось видео, на котором фура чуть не задавила несколько ремонтников на мосту, однако врезалась в прицеп, что и спасло жизнь сотрудникам "Киевавтодора".

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook.

"Прицеп безопасности который раз спас жизнь дорожников! Во время работ на деформационных швах на Северном мосту в бригаду дорожников въехала фура. Удар пришелся на прицеп безопасности, что и спасло жизни шести дорожников. Во время аварии - сигнальный механизм разбило", - указано в сообщении.

Известно, что инцидент произошел в ночь на 23 октября. Водитель грузовика утверждает, что причиной аварии стала его усталость - мужчина ехал с рейса и уснул за рулем, вследствие чего потерял управление транспортом. Сейчас полиция расследует подробности произошедшего.

Напомним, в Болгарии, неподалеку от турецкой границы между населенными пунктами Елхово и Лесово, маршрутка врезалась в грузовик, которым управлял украинец. Погибли три человека.

Как сообщала "Страна", около сотни фур на свежем участке трассы в Николаевской области решили саботировать введенное при въезде не дорогу взвешивание и перекрыли дорогу транспортными средствами.