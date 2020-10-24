В Минске в воскресенье, 25 октября, должен был пройти массовый провластный митинг. Однако сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что в связи с эпидемией коронавируса в Беларуси, а также трудностями с транспортировкой и обеспечением безопасности демонстрантов, он был отменен. Против шествия в свою поддержку также выступил и президент республики Александр Лукашенко.

Об этом в пятницу, 23 октября, информирует информагентство БелТА.

"Если даже было бы 200-250 тыс. человек (хотя, я думаю, это вылилось бы и до 300 тыс.), такое количество людей заняло бы территорию от площади Победы до площади Независимости, включая все прилегающие улицы. Причем люди стояли бы достаточно плотно. В таких ситуациях обеспечить меры безопасности... было бы очень трудно, если не сказать невозможно, - сказал Головченко.

По его словам, возник бы вопрос, как обеспечить транспортировку такого количества людей из регионов.

"Для того, чтобы перевезти столько людей, пришлось бы снять все регулярные железнодорожные рейсы, что вызвало бы неудобства, так как студенты, дачники возвращаются в Минск. Ко всему прочему, это как минимум 1,5 тыс. больших автобусов, не считая более мелких. В городе такого не было никогда. Это вызвало бы полный транспортный коллапс", - добавил Головченко.

В свою очередь Лукашенко заявил, что он выступает против масштабного митинга в поддержку действующей власти.

"Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск... Мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе, и люди начнут давить (...) Протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности... А кто будет контролировать остальную часть?" - сказал президент Беларуси.

В то же время, Головченко утверждает, что инициатива "какой-то массовой акции в поддержку курса власти поступала достаточно давно от общественных организаций, предприятий и простых граждан... до определенного момента это материализовалось в акции, которые проводили ветеранские, общественные организации на площади Независимости, но запрос был на гораздо большую, масштабную акцию".

"Поэтому пул общественных организаций выступил с инициативой проведения такого массового мероприятия в Минске", - отметил глава белорусского Кабмина.

Премьер отметил, что сейчас в рядах протестующих появляются радикалы.

"Недавние события в некоторых городах это подтверждают. Нет никакой гарантии, что в чью-то больную голову не придет шальная мысль, которая может выразиться в действии, которое посеет панику. А при таком количестве и плотности людей - последствия могут быть разные", - добавил он.

"Поэтому было принято решение попросить людей остаться дома. Также это связано и ситуацией с COVID-19. Людей надо поберечь. В этих условиях - это дополнительный фактор риска", - сказал Головченко.

Напомним, в прошлое воскресенье, 18 октября, в Минске прошел "Партизанский марш", на котором протестующие в очередной раз озвучили три главных требования: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и расследование преступных действий правоохранителей. Митинг оппозиции завершился массовыми задержаниями.

Ранее Лукашенко, заявил, что протесты в стране повлияли на мнение граждан страны, а минчане так и вовсе прозрели, поскольку у белорусов была возможность сравнить мирный и протестный Минск.