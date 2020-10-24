Сыч-воробей в Чернобыльском заповеднике. Фото: Чернобыльский заповедник

Сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото воробьиного сыча, который является самым маленьким представителем сов в Украине. Средняя сыч-воробей может поместиться в ладони взрослого человека и весит около 80 грамм, поэтому постоянно вынужден прятаться от хищников побольше. 

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Сычик воробьиный (Glaucidium passerinum) - самая маленькая сова в Украине. Обитает в лесной зоне. Вес птицы едва достигает 80 грамм. Это бореальный (северный) вид. Нам известно 18 мест пребывания рябинового сычика в Чернобыльском заповеднике. Их численность здесь может достигать, по меньшей мере, 40 пар. Сычик является оседлым, но молодые птицы откочёвывают на юг. В отличие от многих видов сов, он охотится с утра до вечерних сумерек", - указано в сообщении.

Именно из-за своих размеров и режима дня сычу постоянно приходится прятаться от более опасных хищников, а охотится он из засады. В случае обнаружения другими птицами, сыч становится мишенью для всех окружающих хищных птиц. 

Гнезда эти птицы устраивают в дуплах дятлов, перед зимой запасаются мелкими млекопитающими и птицами, а во время уборки гнезда самкой остатки добычи часто летят на землю. Сычи известны своим спокойным нравом, что позволяет фотографам подкрасться поближе ради красочных кадров. 

Сыч-воробей в Чернобыльском заповеднике. Фото: Чернобыльский заповедник

Сыч-воробей в Чернобыльском заповеднике. Фото: Чернобыльский заповедник

Сыч-воробей в Чернобыльском заповеднике. Фото: Чернобыльский заповедник

Сыч-воробей в Чернобыльском заповеднике. Фото: Чернобыльский заповедник

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