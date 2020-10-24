Сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото воробьиного сыча, который является самым маленьким представителем сов в Украине. Средняя сыч-воробей может поместиться в ладони взрослого человека и весит около 80 грамм, поэтому постоянно вынужден прятаться от хищников побольше.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Сычик воробьиный (Glaucidium passerinum) - самая маленькая сова в Украине. Обитает в лесной зоне. Вес птицы едва достигает 80 грамм. Это бореальный (северный) вид. Нам известно 18 мест пребывания рябинового сычика в Чернобыльском заповеднике. Их численность здесь может достигать, по меньшей мере, 40 пар. Сычик является оседлым, но молодые птицы откочёвывают на юг. В отличие от многих видов сов, он охотится с утра до вечерних сумерек", - указано в сообщении.

Именно из-за своих размеров и режима дня сычу постоянно приходится прятаться от более опасных хищников, а охотится он из засады. В случае обнаружения другими птицами, сыч становится мишенью для всех окружающих хищных птиц.

Гнезда эти птицы устраивают в дуплах дятлов, перед зимой запасаются мелкими млекопитающими и птицами, а во время уборки гнезда самкой остатки добычи часто летят на землю. Сычи известны своим спокойным нравом, что позволяет фотографам подкрасться поближе ради красочных кадров.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали свежее фото длиннохвостой синицы на ветке и в гнезде.

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