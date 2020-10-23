Генеральный директор Национального музея Шевченко, сын писателя Василия Стуса Дмитрий Стус считает, что политики спекулируют на имени его отца в преддверии местных выборов.

Так он прокомментировал решение Дарницкого районного суда Киева о запрете на издание книги Вахтанга Кипиани "Уголовное дело Василия Стуса", передает сайт 1 news.

На вопрос журналиста "убивал ли адвокат Медведчук поэта Стуса" Дмитрий сказал, что Медведчук его не убивал.

"Решение по срокам принималось на уровне Политбюро ЦК КПУ. Озвучивалось прокурором. На процессе отца - прокурором был Аржан. А приговор объявлял судья - его фамилия Фещенко. В украинских политических процессах советской эпохи адвокат ничего не мог поделать... Находясь в безопасном состоянии, мягко говоря, не вполне корректно выносить приговоры адвокатам, которые находились под жестким прессингом советской карательной системы, и, тем более транслировать своевольные «моральные» выводы на широкую общественность", - сказал Дмитрий Стус.

Он также добавил, что ситуация с обвинениями в украинского народного депутата Виктора Медведчука в смерти отца "обросла бородой".

"Вместо того, чтобы говорить о перспективах, говорить о программах, вести политический диалог между различными частями нашего политикума и частями, соответственно, общества и между общественными силами, которые его представляют, политики, ничего не достигшие за прошедшие каденции, начинают вытаскивать на свет дело Стуса и полемизировать, в том числе, с Медведчуком, не на языке современного развития, а языком того, что произошло в далекую советскую эпоху, в 1980 году", - считает Стус.

Напомним, в книге "Уголовное дело Василия Стуса", запрещенной к изданию и распространению по решению суда, говорится о роли Виктора Медведчука, который был адвокатом Василия Стуса, в судебном приговоре 1980 года. После него писателя приговорили к 15 годам лишения свободы, с отбыванием пяти лет наказания в ссылке. Медведчук утверждает, что информация в книге Вахтанга Кипиани подается в искаженном виде. В итоге политик выиграл иск против издательства.

Ранее мы приводили реакцию Офиса президента касательно запрета на издание этой книги.