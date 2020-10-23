На Юге Греции в результате продолжительных проливных дождей начались наводнения, а со стороны моря пришел смерч.

Об этом сообщает The Watchers.

В результате была разрушена местная инфраструктура, однако о жертвах пока что неизвестно. Местные власти просят жителей пострадавших регионов не покидать свои дома однако это не всегда возможно из-за состояния многих жилищ.

В ловушку наводнения попали несколько человек, но в итоге они были спасены.

Примечательно, что смерч, который возник у побережья и переместился ближе к городу, был виден с островов Санторини, Родоса и Наксоса.

Видео: YouTube / Cretalive

Напомним, в результате урагана в Николаевской области спасатели сообщили о повреждении кровли в 30 частных домах Николаевской области, в трех школах и детским саду. Также сообщается о падении примерно 60 деревьев.

Как сообщала "Страна", ураган в Кропивницком повредил 20 домов и повалил 30 деревьев. Полицейские и спасатели отчитались о ситуации.