Странной формы сосны начали встречать сотрудники Чернобыльского заповедника и сравнили их с сосной, которая стала символом трагедии на ЧАЭС.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Игра природы. Воздействие ветра вместе с какими-то другими природными факторами иногда создают причудливые формы из стволов и веток сосны, которая, как правило, растет высокой и стройной.

Помните сосну-трезубец - один из символов Чернобыльской катастрофы, росла неподалеку ЧАЭС? После сильного облучения она погибла, хотя и простояла до 90-х, пока ее не распилили и не вывезли куда-то в заброшенное село Новошепеличи", - указано в сообщении.

Таких уникальных сосен в зоне отчуждения уже нет, отвечают сотрудники заповедника. Однакоесть другие, стволы которых выкручены во всевозможных и невозможных формах.

Напомним, сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического Биосферного Заповедника показали крупную ежевику, которая выросла в зоне отчуждения.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали свежее фото белой цапли на верхушке дерева, подписав снимок мотивирующими словами.