Избившему и пытавшемуся изнасиловать журналистку Анастасию Луговую в поезде Мариуполь-Киев Виталию Рудзько предъявят обвинения в изнасиловании, краже и нанесении тяжелых телесных повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 9 направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда сообщением "Мариуполь-Киев".



Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины и уголовного проступка по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины.



Обвинительный акт направили в Соломенский районный суд Киева, сейчас подозреваемый находится под стражей. Известно, что за совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь - Днепр" напали на журналистку "Интера" Анастасию Луговую. Трижды судимый уроженец Запорожья избил женщину и попытался изнасиловать на глазах у ее 6-летнего сына.

Преступника задержала полиция сразу после прибытия поезда в Киев. Его арестовали без права залога.

Как ранее сообщал заместитель главы МВД Антон Геращенко, нападавшим оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения, который был трижды судим (за угон автомобиля, хулиганство и кражу).

Также "Страна" публиковала интервью с жертвой нападения в поезде "Укрзализныци" Анастасией Луговой.