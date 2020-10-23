Пять региональных таможен Украины остались без руководителей
Вслед за назначением бывшего сотрудника ProZorro Евгения Ентиса главой Государственной таможенной службы, были уволены главы таможен пяти регионов и глава координационно-мониторингового департамента ведомства.
Об этом в пятницу, 23 октября, информирует пресс-служба Гостаможслужбы.
Так, сегодня были освобождены от исполнения обязанностей начальники:
- Киевской таможни - Сергей Сличко
- Галицкой таможни - Владимир Цабак
- Волынской таможни - Игорь Висьтак
- Буковинской таможни - Юрий Терещук
- Днепровской таможни - Алексей Мусиенко
- Координационно-мониторинговой таможни - Сергей Нидерман
"Вскоре будут назначены новые руководители этих таможен Гостаможслужбы, среди основных задач которых будет обеспечение сохранения курса на реформирование таможни и налаживание эффективной работы территориальных подразделений", - отметили в ведомстве.
Напомним, после назначения Ентиса главой Гостаможни, в Кабмине анонсировали ряд других кадровых решений в ведомстве.
Ранее мы писали о том, как руководителя Одесской таможни Дениса Пудрика уволили через два месяца после назначения.