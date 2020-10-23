Судан согласился на нормализацию отношений с Израилем
Судан вслед за рядом других мусульманских стран согласился на нормализацию отношений с Израилем.
Об этом в Twitter написал зампомщника президента США Джадд Дир.
"Президент Дональд Трамп объявил, что Судан и Израиль согласились нормализовать отношения. Это - еще один серьезный шаг в сторону достижения мира на Ближнем Востоке", - написал он.
Ранее в этом году при посредничестве США о нормализации отношений с Израилем объявили ОАЭ и Бахрейн.
Месяцем ранее в Абу-Даби проходила встреча, на которой представители Судана, США и ОАЭ обсудили возможность нормализации отношений между Суданом и Израилем.
Напомним, в конце сентября Израиль ограничил вылеты из страны из-за коронавируса.
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