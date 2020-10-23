Сотрудники Чернобыльского заповедника поделились серией макроснимков местных грибов - от мухоморов до маслят, только вот все они одинаково опасны из-за чрезвычайно высокого уровня радиации, которую впитывают в себя.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Грибы в зоне: красивые, но все опасные", - указано в сообщении.

На кадрах представлены мухомор, постаревшие маслята, польский и небольшой белый гриб, а также несколько особо плодовитых полян.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото баклана, который, вероятно, заблудился, так как подобных морских птиц встретить так далеко от побережья можно редко.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали о применении квадрокоптера для контроля популяции и состояния здоровья лошадей Пржевальского, которые являются визитной карточкой заповедной зоны.