Комендантский час во Франции, который начался с 23-го числа и будет действовать в 54 департаментах Франции, обойдется французской казне более чем в два миллиарда евро.

Об этом заявил в эфире радиостанции Europe 1 министр экономике страны Брюно Ле Мэр.

"С тем бюджетом, который мы предусмотрели, мы сможем продержаться до конца этого или до начала следующего года", — подчеркнул министр. Если ограничительные меры будут продлены, то, по словам Брюно Ле Мэра, власти увеличат финансирование на их поддержку. "Мы будем защищать предприятия и их сотрудников до тех пор, пока вирус будет распространяться",— пообещал он.

На фоне второй волны эпидемии власти Франции объявили о расширении списка территорий, где действует комендантский час: начиная с полуночи пятницы, 23 октября, список пополнят еще 38 департаментов. Таким образом комендантский час, который действует с 21 часа до 6 часов, распространится на 54 департамента и затронет 46 миллионов человек.

В Париже и еще восьми крупных городах страны эта мера была введена в полночь субботы, 17 октября.

Ранее "Страна" сообщала, что в Греции ввели комендантский час.

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