Николаев в связи с включением в "красную зону" эпидемической опасности запретил работу кафе, ресторанов, а также заведений торговли, в том числе торгово-развлекательных центров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевского городского совета.

"На территории Николаева запрещается: прием посетителей субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе); прием посетителей в торгово-развлекательных центрах", - говорится в сообщении.

Также запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.

В то же время разрешена торговля и предоставление услуг общественного питания с адресной доставкой заказов.

В Николаеве также запрещается: посещение учебных заведений, кроме специальных школ, учебно-реабилитационных центров; прием посетителей заведениями культуры (кроме "автоконцертов"), кинотеатрами (кроме "автокинотеатров") и другими развлекательными учреждениями.

Общественный транспорт продолжает работать при следующих условиях: заполняемости по количеству мест для сидения; санитарной обработки транспортных средств; использования средств индивидуальной защиты как для водителей, так и для пассажиров.

Напомним, Киев могут вернуть в "оранжевую" зону по коронавирусу. Вскоре ожидается и "красная".

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