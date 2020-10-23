По делу об отмывании теневого дохода владельцем компании Burisma Николаем Злочевским в качестве свидетеля допрошен гражданин Латвии, который якобы проводил операции по выводу средств из Украины на офшорные счета.

Об этом в пятницу, в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Андрей Деркач.

"Продолжаются следственные действия по еще одному делу (№62020000000000802 от 30.09.2020 ч. 3 ст. 209 УК), связанному с воровством денег у украинцев Николаем Злочевским. В рамках этого дела был допрошен свидетель – гражданин Латвии, который непосредственно осуществлял операции по выводу средств из Украины, отмыванию их с помощью компаний "Wirelogic Technology A.S." и "Digitex Organization LLP" с последующим переводом на фирму Байдена "Rosemont Seneca Bohai LLC", – заявил Деркач.

Он отметил, что адвокат внес ходатайства на предоставление свидетелям специального статуса в связи с раскрытием ими фактов коррупции.

"Кроме того, хочу напомнить, что в распоряжении следствия есть так называемый "лэптоп Буризмы", через который технически осуществлялись проводки украденных у украинцев денег и переведенных через офшорки в латвийский AS "PrivatBank", - добавил Деркач.

Напомним, по версии Деркача, Злочевский является одним из участников коррупционной схемы, в ходе реализации которой преступники вывели из Украины средства в пользу США.

Также мы писали, что США внесли Деркача в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. На сайте министерства финансов Штатов тогда заявили, что украинский нардеп является агентом России уже больше 10 лет и продолжает поддерживать тесные связи с их спецслужбами.