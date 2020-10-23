В последний рабочий день недели цена на нефть снова перешла к снижению и завершает неделю в минусе.

По итогам недели Brent может продемонстрировать снижение на 0,7%, WTI - на 0,8%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 по Киеву в пятницу составляет $42,34 за баррель, что на $0,12 (0,28%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,48 за баррель, что на $0,16 (0,39%) ниже уровня предыдущей сессии.

"Со стороны спроса наблюдается мало поддержки, учитывая крайне большое количество новых случаев заражения COVID-19, которое вчера достигло в мире 500 тыс.", - отметил аналитик Commerzbank AG Йоген Вейнберг, которого цитирует MarketWatch.

В США в четверг было зарегистрировано более 71,6 случаев заражения, что близко к рекордным показателям конца июля, сообщает CNBC со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.

Йоген Вейнберг также подчеркнул, что давление на цены со стороны предложения оказывает восстановление добычи в Ливии, которая, по сообщениям СМИ, в среду достигла уже 560 тыс. б/с.

Ранее в ходе торгов в пятницу нефтяные цены временно переходили к росту на фоне оптимизма по поводу перспектив принятия новых мер поддержки экономики США.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала в четверг, что соглашение по поводу новых стимулов "уже на подходе". Она также добавила: "Если бы мы не добивались прогресса, я бы не потратила на эти обсуждения и пяти секунд". Пелоси выразила уверенность в желании обеих сторон прийти к соглашению.

Между тем она отметила, что стороны еще должны урегулировать разногласия относительно ряда ключевых вопросов, и предупредила, что процесс написания и одобрения законопроекта может занять "какое-то время".

Поддержку котировкам также оказало заявление президента России Владимира Путин, который накануне не исключил возможность продления или углубления ограничений по добыче нефти странами ОПЕК+ в будущем.

"Мы считаем, что сейчас нам нет необходимости ничего менять, но мы не исключаем, что мы можем или сохранить действующие ограничения на добычу, не снимать их так быстро, как мы предусматривали это делать ранее, а если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению. Но пока мы такой необходимости не видим", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы ожидаем, что Саудовская Аравия и Россия в ближайшие недели будут усиленно пытаться добиться от членов (ОПЕК+) не просто соблюдения текущих квот", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

По мнению экспертов, "если рыночные условия ухудшатся, у них не останется иного выбора, кроме как отложить повышение квот на месяц или два".

Ранее "Страна" писала о том, что в России дали понять, что слезть с нефтяной иглы миру не хватит денег.

Также мы сообщали, что пандемия поставила ближневосточных нефтяных гигантов на грань краха.