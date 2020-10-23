Жена главы КНДР Ким Чен Ына, Ри Соль Чжу, не появлялась на публике с 25 января, что южнокорейские журналисты связывают с беременностью супруги северокорейского лидера.

Об этом в пятницу, 23 октября, информирует РИА Новости.

Так, 25 января Ри Соль Чжу сопровождала мужа на праздничных мероприятиях по случаю Лунного Нового года. С тех пор лидер КНДР не раз появлялся на публике, в отличие от его супруги.

В свою очередь депутат партии "Сила Народа" Чон Чжин Сок отметил на заседании в парламенте, что, по слухам, Ри Соль Чжу может ухаживать за лежачей тетей или же посвящать свое время обучению детей, учитывая, что "ее дочь находится в возрасте 1-2 класса начальной школы". Также в числе причин исчезновения жены Ким Чен Ына, по данным южнокорейских СМИ, политики называют возможную осторожность в связи с опасностью заболевания коронавирусом а также беременность.



При этом на данный момент точно неизвестно, есть ли дети у Ким Чен Ына.

Различные источники говорят о двух, трех и даже четырех отпрысках. Однако слухи о беременности Ри Соль Чжу возникали в последние годы, стоило только жене лидера КНДР на несколько месяцев пропасть с экранов.



По одним источникам, первые два ребенка, предположительно девочки, якобы родились в 2010 и 2013 годах. Другие говорят о рождении первой дочери Ри Соль Чжу в декабре 2012 года.

Слухи о второй беременности первой леди КНДР появлялись в 2014 году.

В 2019 году южнокорейские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали о рождении у четы третьего ребенка, пол не уточнялся.



Дополнительные расхождения вызваны сомнениями в том, что матерью старшей дочери, рожденной в 2010 году, могла быть Ри Соль Чжу. По словам источников, в это время она выступала в составе оркестра "Ынхасу" и вряд ли смогла бы выходить на сцену, если бы находилась на позднем сроке беременности. При этом тот факт, что жена главы КНДР и молодая певица из оркестра - один и тот же человек - никогда не был подтвержден. Кто-то говорит, что она действительно была певицей и училась в Китае. По другим данным, ее отец - преподаватель, а мать - врач, сама девушка закончила университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Возраст первой леди также неизвестен, предположения разнятся - 31-35 лет.

В свою очередь американский баскетболист Деннис Родман, который известен своей дружбой с Ким Чен Ыном, в 2013 году заявлял, что северокорейский лидер "прекрасный отец" и что он видел его дочь Ким Чжу Э. Официально эта информация не подтверждалась.

Напомним, недавно южнокорейская разведка предполагала, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в больнице, а страной руководит его сестра.

Ранее мы писали о том, как Ким Чен Ын во время выступления на параде военной техники извинился перед гражданами за то, что не смог улучшить их жизнь, после чего расплакался.