Правоохранители провели около 50 одновременных обысков у крупных националистических организаций.

Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили юрист Андрей Портнов и источники "Страны".

По данным Портнова, в ходе обысков изъято большое количество гранат, огнестрельного оружия, боеприпасов, специальной техники анонимной связи, компьютеры, наркотические вещества, деньги и другие предметы.



"Стране" от источников в СБУ стали известны подробности этой спецоперации.

По их данным, было проведено 46 обысков у более чем 100 представителей партии "Национальный корпус" и движения "Азов". Обыски прошли в Харькове, Киеве, Хмельницком, Житомире.

Задержано 6 человек, один из которых сотрудник национальной полиции.

Готовятся подозрения сразу по нескольким статьям уголовного кодекса – 255 (создание преступной организации), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами), 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств), 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации), 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).



По данным источников "Страны", спецоперация проводилась втайне от главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Напомним, недавно полиция под Харьковом нашла огромный тайник с оружием, который, по словам нардепа Ильи Кивы, принадлежит радикалам из "Национального корпуса".

Ранее мы писали о том, как 27 августа вблизи города Люботина Харьковской области на автодороге группа радикалов из "Нацкорпуса" напала на автобус, в котором ехали активисты организации "Патриоты За жизнь". По горячим следам полиция задержала нападавших. Через три дня после атаки все задержанные были арестованы судом. На данный момент они продолжают находиться в СИЗО.