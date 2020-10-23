Без прогулок и комендантский час. Десятка стран Европы с самыми жесткими карантинными ограничениями карантина
Европа защищается от новой волны коронавируса самыми жесткими мерами - вплоть до запрета ходить по улице без дела и комендантского часа. Мы выяснили в каких странах введены самые суровые требования карантина.
- Франция с одним миллионом зараженных ввела комендантский час в 54 из 96 департаментов, в том числе в Париже
- Чехия, где болеют 223 тысячи людей, закрыла школы, вузы, кафе, рестораны и магазины (кроме продовольственных). Также власти запретили появляться без надобности и без маски.
- Бельгия с 270 тысячами заражений живет с комендантским часом по всей стране. Закрыты все заведения общепита, парки, аттракционы, на спортмероприятия не допускают зрителей. К тому же власти рекомендовали максимально ограничить общение людей.
- Нидерланды с 228 тысячами заболевших ввели частичный карантин, рестораны работают на вынос, запрещено собираться больше 4 человек.
- Испания с 994 тысячами инфицированных изолировала Мадрид и Саламанку. Введен всеобщий масочный режим. Наварра закрыла границы своего региона. Не исключают введение комендантского часа.
- Британия, где заражены 810 тысяч ввела строгий карантин в Уэльсе. В Шотландии и Северной Ирландии предписано работать из дома. Кроме того, запрещено встречаться членам разных семей.
- Ирландия, в которой коронавирус подхватили 54 тысячи людей, запрещает отходить от дома дальше 5 километров и встречаться с кем-то, кроме членов семьи.
- Италия, где болеют 408 тысяч, ввела режим ЧП до 31 января. Также все обязаны носить маски. Мэрам дали право закрывать площади в 21:00. Запрещены ярмарки и любительские соревнования. Ломбардия и Кампания просят ввести комендантский час.
- Польша с 228 тысячами больных коронавирусом всю страну объявила красной зоной. Кафе работают только на вынос, запрещено собираться более 5 человек.
- Греция, в которой 28 тысяч заболевших, ввела комендантский час в ряде районов. Люди обязаны носить маски везде - даже на улице.
Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав дополнил список стран "красной зоны" Польшей, Грузией и Австрией.
Также мы сообщали, что Минздрав опубликовал свежие данные по распространению коронавируса по регионам Украины на 23 октября.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.