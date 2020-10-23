Европа защищается от новой волны коронавируса самыми жесткими мерами - вплоть до запрета ходить по улице без дела и комендантского часа. Мы выяснили в каких странах введены самые суровые требования карантина.

Франция с одним миллионом зараженных ввела комендантский час в 54 из 96 департаментов, в том числе в Париже

с одним миллионом зараженных ввела комендантский час в 54 из 96 департаментов, в том числе в Париже Чехия , где болеют 223 тысячи людей, закрыла школы, вузы, кафе, рестораны и магазины (кроме продовольственных). Также власти запретили появляться без надобности и без маски.

, где болеют 223 тысячи людей, закрыла школы, вузы, кафе, рестораны и магазины (кроме продовольственных). Также власти запретили появляться без надобности и без маски. Бельгия с 270 тысячами заражений живет с комендантским часом по всей стране. Закрыты все заведения общепита, парки, аттракционы, на спортмероприятия не допускают зрителей. К тому же власти рекомендовали максимально ограничить общение людей.

с 270 тысячами заражений живет с комендантским часом по всей стране. Закрыты все заведения общепита, парки, аттракционы, на спортмероприятия не допускают зрителей. К тому же власти рекомендовали максимально ограничить общение людей. Нидерланды с 228 тысячами заболевших ввели частичный карантин, рестораны работают на вынос, запрещено собираться больше 4 человек.

с 228 тысячами заболевших ввели частичный карантин, рестораны работают на вынос, запрещено собираться больше 4 человек. Испания с 994 тысячами инфицированных изолировала Мадрид и Саламанку. Введен всеобщий масочный режим. Наварра закрыла границы своего региона. Не исключают введение комендантского часа.

с 994 тысячами инфицированных изолировала Мадрид и Саламанку. Введен всеобщий масочный режим. Наварра закрыла границы своего региона. Не исключают введение комендантского часа. Британия , где заражены 810 тысяч ввела строгий карантин в Уэльсе. В Шотландии и Северной Ирландии предписано работать из дома. Кроме того, запрещено встречаться членам разных семей.

, где заражены 810 тысяч ввела строгий карантин в Уэльсе. В Шотландии и Северной Ирландии предписано работать из дома. Кроме того, запрещено встречаться членам разных семей. Ирландия , в которой коронавирус подхватили 54 тысячи людей, запрещает отходить от дома дальше 5 километров и встречаться с кем-то, кроме членов семьи.

, в которой коронавирус подхватили 54 тысячи людей, запрещает отходить от дома дальше 5 километров и встречаться с кем-то, кроме членов семьи. Италия , где болеют 408 тысяч, ввела режим ЧП до 31 января. Также все обязаны носить маски. Мэрам дали право закрывать площади в 21:00. Запрещены ярмарки и любительские соревнования. Ломбардия и Кампания просят ввести комендантский час.

, где болеют 408 тысяч, ввела режим ЧП до 31 января. Также все обязаны носить маски. Мэрам дали право закрывать площади в 21:00. Запрещены ярмарки и любительские соревнования. Ломбардия и Кампания просят ввести комендантский час. Польша с 228 тысячами больных коронавирусом всю страну объявила красной зоной. Кафе работают только на вынос, запрещено собираться более 5 человек.

с 228 тысячами больных коронавирусом всю страну объявила красной зоной. Кафе работают только на вынос, запрещено собираться более 5 человек. Греция, в которой 28 тысяч заболевших, ввела комендантский час в ряде районов. Люди обязаны носить маски везде - даже на улице.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав дополнил список стран "красной зоны" Польшей, Грузией и Австрией.

Также мы сообщали, что Минздрав опубликовал свежие данные по распространению коронавируса по регионам Украины на 23 октября.