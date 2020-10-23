В субботу, 24 октября, западные и северные регионы Украины будут накрыты небольшим дождем. На остальной территории страны - без осадков. При этом температура воздуха будет достаточно высокой для середины октября. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Уточняется, что дождить на западе страны начнет еще ночью, а до севера осадки доберутся только днем.

Температура воздуха ночью опустится до +4-9 градусов. На побережье морей до +12. Днем потеплеет до +14-19. В южной части Украины прогреется до + 23.

В Киеве также ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +8-10, а днем ожидается +14-16 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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