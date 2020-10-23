Исследователи из политехнического института Парижа, Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене и Университета Эразма выяснили, что мозг человека достигает пика в активности в 35 лет.

Об этом сообщает "Газета daily".

Предыдущие исследования показали, что когнитивные навыки у большинства людей начинают ухудшаться где-то в середине жизни и продолжают ухудшаться до конца жизни. В рамках этой новой попытки исследователи нашли новый способ продемонстрировать такое снижение — путем измерения навыков профессиональных шахматистов .

Исследование проводилось в течение 125 лет на примере навыков шахматиста.

Ранее "Страна" рассказывала, что согласно исследованию, мозг собаки не отличает затылок человека от лица.

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