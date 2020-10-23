Сюжет популярной сказки о Золушке интерпретируют в очередной раз. Теперь героиню превратят в темнокожего продавца обуви. Фильм от компании Disney с обновленным сюжетом выйдет в 2021 году. Об этом сообщает Deadline.

Главную роль исполнит Чоузен Джейкобс, известный по фильму ужасов "Оно". Он предстанет в образе начинающего дизайнера кроссовок, который работает продавцом в обувном магазине. Ему приходится скрывать свой талант от злого отчима и двух сводных братьев. Вместо принцессы он влюбляется в дочь (Лекси Андервуд) легендарной звезды баскетбола и спортивного магната Дариуса Кинга (Джон Салли).

Напомним, что в марте стало известно, что ради гендерной нейтральности в новой "Золушке" фею-крестную сыграет темнокожая гей-звезда.

Также мы сообщали, что в Венгрии выпустили обновленный сборник старых сказок с Золушкой-геем и Снежной Королевой - лесбиянкой.