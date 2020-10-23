В партии "Слуга народа" отказались назвать социологическую компанию, которая займется организацией всеукраинского опроса в день местных выборов 25 октября, а также стоимость его проведения.

Об этом в пятницу, 23 октября, информирует издание "Украинские новости", журналисты которого направили соответствующий запрос представителям политической силы и не получили ответ.

Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что всеукраинский опрос проведет одна из общественных организаций, а оплатят его меценаты. Спустя некоторое время в пресс-службе партии заявили, что деньги на финансирование опроса будут выделены из собственного фонда политической силы, а для его проведения будет заключен договор с социологической компанией.

В свою очередь представители шести крупнейших социологических компаний, заявили, что не ведут переговоров со "Слугой народа" касательно проведения опроса.

Тем временем гражданская организация "Опора" утверждает, что только на оплату труда волонтеров, задействованных в опросе, "Слуга народа" потратит более 100 млн гривен.

Журналисты обратилось к Кравчук с просьбой прояснить ситуацию с финансированием опроса и его организацией, однако она ответила, что только вернулась из поездки на Донбасс и в связи с этим не располагает этой информацией. Депутат посоветовала обратиться с запросом к пресс-службе "Слуги народа", однако там журналистов проигнорировали.

Ранее источник "Страны" рассказал, что партия планирует раскрыть детали об организации опроса после того, как он состоится.

Напомним, в день выборов украинцев спросят о легализации каннабиса, свободной экономической зоне на Донбассе, пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах и обращении к Западу за военной помощью. Детально об этом можно прочитать здесь.

Также мы сообщали, что более половины украинцев считают опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, предвыборной технологией.