В Чорнобилький зоне отчуждения впервые провели работы по измерению радиоактивного загрязнения с помощью робота Boston Dynamics.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в соцсети Facebook.

Исследование провела группа Бристольского университета совместно со специалистами Государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".

Во время него также использовали беспилотные летательные аппараты, датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.

Проводились радиометрические и геофизические работы на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес" и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка".

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