Объединенная еврейская община Украины обратится к правоохранителям по поводу публичных антисемитских высказываний кандидата в депутаты городского совета Винницы от "Слуги народа" Елены Жучинской.

Сторис из ее инстаграма опубликованы в Facebook.

Так, Елена Жучинская записала видеообращение после того, как ее оштрафовали за неправильную парковку. Женщина назвала действия полиции "жидизмом" и обильно ругалась матом.

"Я только что ох ** ла, б ** ть. Я стояла на разметке, б ** ть, в центре города, на месте для парковки. Эти пи **** сы, на ** й, б ** ть, эта "Муниципальная стража" — конченый, б ** ть, просто пи *** ц. Наклеили мне, на ** й, штраф. Я ... В смысле, б ** ть? Это что за на ** й, б * * ть? Пи *** ц, б ** ть. А как, на ** й, справляться с этим жидизмом, б ** ть, вечным? " — сказала Жучинская.

Слова кандидатки вызвали возмущения в соцсетях, но Жучинская опубликовала несколько скриншотов таких публикаций, отметила, что ей на это все равно ("Ребят, ну мне правда по ** й"), более того, по ее мнению, это помогает ей проводить "крутую рекламную кампанию".

При этом Жучинская считает, что это видео получило огласку из-за ее нецензурной брани, а вовсе не из антисемитских или гомофобных высказываний.

Вчера на новостном портале Объединенной еврейской общины Украины "JewishNews" сообщили, что они исследуют высказывания Елены Жучинский на предмет антисемитизма.

"Если по мнению ОЕОУ в заявлении Елены Жучинской будут обнаружены признаки антисемитизма, организация обратится в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по 161 статье УК Украины (разжигание межнациональной розни)", — говорится в сообщении.

Напомним, под Одессой дом кандидата на пост главы ОТГ забросали "коктейлями Молотова".

Также сообщалось, что кандидата в мэры Мариуполя от ОПЗЖ хотят снять с выборов за призыв к восстановлению связей с Россией.