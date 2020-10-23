Попавшая в красную карантинную зону Полтава не будет усиливать карантин, а наоборот - откроет кинотеатры. Об этом сообщил секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота на своей странице в сооцсети.

"Только что на национальной комиссии ТЭБ и ЧС снова отстояли Полтаву. Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Даже наоборот - к работе смогут вернуться кинотеатры", - написал в соцсети Шамота.

Также он добавил к посту видеообращение, в котором заявил, что в городе будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты. Секретарь горсовета призвал горожан носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию

Напомним, что в Украине с 26 октября вступит в силу новое деление регионов на карантинные зоны. В красной оказались 10 областных центров, в оранжевой - 11, а в желтой - только Кропивницкий.

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