Президент Украины Владимир Зеленский испугался громкого звука во время хоккейного матча в Мариуполе.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Инцидент произошел 22 октября во время визита главы государства в Мариуполь.

Из-за какого-то технического сбоя речь Зеленского была прервана громкими помехами, которые довольно сильно его напугали, и он схватился за уши. "Все нормально, все нормально", — успокоил президент присутствующих, когда оправился от неожиданности.

Как сообщили в Офисе президента, там Зеленский принял участие в открытии современной ледовой арены Mariupol Ice Center стоимостью 90 млн грн (с ледовым катком, медпунктом, спортзалом, фуд-кортом и фан-шопом).

После церемонии открытия на арене состоялся хоккейный матч между молодежными командами "Сокол" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь).

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский прибыл в Луганскую область с официальным визитом.

Также мы рассказывали, что Окружной суд разрешил провести Зеленскому его опрос.