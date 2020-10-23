Зеленский испугался шума во время хоккейного матча в Мариуполе. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский испугался громкого звука во время хоккейного матча в Мариуполе.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Инцидент произошел 22 октября во время визита главы государства в Мариуполь.
Из-за какого-то технического сбоя речь Зеленского была прервана громкими помехами, которые довольно сильно его напугали, и он схватился за уши. "Все нормально, все нормально", — успокоил президент присутствующих, когда оправился от неожиданности.
Как сообщили в Офисе президента, там Зеленский принял участие в открытии современной ледовой арены Mariupol Ice Center стоимостью 90 млн грн (с ледовым катком, медпунктом, спортзалом, фуд-кортом и фан-шопом).
После церемонии открытия на арене состоялся хоккейный матч между молодежными командами "Сокол" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь).
Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский прибыл в Луганскую область с официальным визитом.
Также мы рассказывали, что Окружной суд разрешил провести Зеленскому его опрос.