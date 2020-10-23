В пятницу, 23 октября, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 28,3175 грн/$1 с 28,2800 грн/$1 в четверг.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

По их словам, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,310-28,325 грн/$1. Кроме того, по информации Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке сегодня упал до 28,29 грн/$1 с 28,25 грн/$1 в четверг.

Также Нацбанк ослабил курс нацвалюты на 26 октября - до 28,2911 грн/$1 с 28,2650 грн/$1 накануне.

Напомним, сегодня стало известно, что перед местными выборами в Украине подешевели доллар и евро.

Вчера сообщалось, что доллар подорожал из-за спекулянтов и выплаты возмещений по НДС. Банкиры поменяли свои прогнозы по курсу.