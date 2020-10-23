В список стран красной зоны Минздрав отнес Польшу, Австрию и Грузию, которые до этого находились в "зеленом лагере". Обновленный перечень опубликован на сайте Минздрава.

По данным на 23 октября, в красную зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (200,8). Всего - 51 страна.

Из ближайших соседей Украины в красный цвет "покрасили" Словакию (347 на 100 тысяч населения), Польшу (250,9 на 100 тысяч населения), Румынию (250 на 100 тысяч населения) и Молдову (247,3 на 100 тысяч).

В числе стран красной зоны также Чехия, Бельгия, Нидерланды, Черногория, Франция, Словения, Швейцария, Великобритания, Испания, Израиль, Грузия, США, Австрия.

В "зеленый лагерь" включены, в частности, Италия, Болгария, Швеция, Германия, Канада, Индия, Греция, Норвегия, Турция, Япония, Египет.

Из ближайших соседей Украины в зеленой зоне Беларусь (86,1 на 100 тысяч), Венгрия (185,9 на 100 тысяч) и РФ (136,2 на 100 тысяч).

Ранее "Страна" писала о том, что правительство Польши настаивает на ужесточении карантина по всей стране.

Также мы сообщали, что Греция ужесточает карантин после роста заболеваемости коронавирусом.