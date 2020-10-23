"Страна" поговорила с детским психиатром Евгением Тычковским, который осматривал Арсения Невгодовского в детстве и, по словам его тети, подтвердил наличие расстройства психики у мальчика. Однако врач в комментарии "Стране" эту информацию не подтверждает.

"Это было очень давно. Арсению было три года. В три года никакие диагнозы не ставятся. Я помню, что они с Юлей (Юлия Невгодовская, тетя Арсения – Ред.) были у меня в Институте педиатрии. Припоминаю этот случай только потому, что Юля мне периодически звонит. Что было у ребенка, я не помню. Я его не вел. Они были у меня один раз. Скорее всего, я рекомендовал наблюдать за его состоянием, и чтобы ребенка посмотрел кто-то еще. Серьезные диагнозы не ставятся просто "с кондачка" (не подумав, не разобравшись – Ред.)", - говорит психиатр.

По словам Тычковского, на приеме Арсений был без родителей – с тетей.

"Маму Арсения я не видел. А если ребенок был без родителей и на то время уже действовал закон, что без родителей детей осматривать и делать выводы нельзя, то скорее всего, что диагноза никакого и нет. А если есть, если оба родителя давали согласие на осмотр, то записи об этом должны сохраниться в архиве Института педиатрии. И по запросу суда их можно посмотреть", - сообщил "Стране" Евгений Тычковский.

По словам Юлии Невгодовской, тети Арсения, у мальчика в 2,5 года обнаружили расстройство аутистического спектра.

Но психиатр утверждает, что это даже нельзя назвать диагнозом.

"Это же даже не диагноз. В детстве этот спектр может быть у каждого. Это просто значит, что ребенок в определенный период замкнутый, стеснительный, мало общается с людьми. В возрасте трех лет окружающие такое расстройство даже не распознают. Этот диагноз ни о чем не говорит. А даже если он был поставлен, он может быть ошибочным, тем более в таком раннем детском возрасте", - утверждает Тычковский.

По его словам, даже если у Арсения в детстве было расстройство аутистического спектра, это не могло привести к повышенной агрессивности. Причинно-следственной связи между этим диагнозом и нападением нет. По мнению психиатра, мальчик не представлял опасности для окружающих.

"Диагнозом по голове не бьют", - сказал он "Стране". И добавил, что если какое-либо расстройство психики и повлияло на поступок мальчика, это должна определять новая судебно-психиатрическая экспертиза, не опираясь на возможные диагнозы 12-летней давности.

Напомним, в марте этого года Арсений напал с ножом на тетю и ее сына, у которых он жил долгое время. К счастью, травмы оказались не смертельными - и тетя, и ее сын выжили, хоть и получили серьезные ранения.

После этого Арсения отправили в СИЗО, обвинив в покушении на убийство. Но вскоре семья его одноклассника приняла Арсения на время круглосуточного домашнего ареста. "Страна" подробно писала, что известно об этом деле и почему общество его защищает. Отметим, что оно стало популярно благодаря хэштегу #СпаситеАрсения.

Вчера суд в Киеве отменил принудительную госпитализацию Арсения.