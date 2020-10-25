В Украине сегодня отмечают день автомобилистов - тех, кто чувствует себя комфортно и легко за рулем машины, чья работа связана с перевозкой пассажиров и регулярными поездками, а также всех, кто ремонтирует "рабочих лошадок" и руководит автотранспортными предприятиями, выполняя свой профессиональный долг.

Украина отмечает праздник с момента обретения независимости вот уже 29 лет. В жизни современного человека автомобили заняли одну из важных ролей. Они экономят время и делают путешествия даже в самые недоступные уголки мира интересными и захватывающими.

"Страна" поздравляет всех причастных к празднику с Днем автомобилиста - водителей, рабочих автотранспортных служб и строителей автомобильных дорог. Желаем вам оптимизма и успешной работы, крепкого здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким! Доброго пути!

Зі святом автоводія, бажаю рівного шляху і зеленого світла. Нехай погода за вікном і в душі буде сонячною.

З професійним днем тебе, шановний водію! Нехай тебе вдома чекають з любов'ю. Бажаю ніколи не зупинятися, але мати справні гальма. А ще міцного здоров'я і добробуту, бути уважним на дорозі і щасливим по життю.

Поздравляю ветерана автомобильного праздника! Желаю всегда задавать правильный темп и на первое место ставить вопросы безопасности.

Вітаю зі святом! Бажаю, аби твоя машина завжди була на ходу, а повороти у житті були тільки в кращу сторону.

Залишайся впевненним за кермом, успішним в будь-якій поїздці. Нехай на тебе чекає удача на будь-якій дорозі, а в кожному дні неодмінно буде чималий причіп щастя!

С праздником автомобилиста! Двигайтесь вперед к новым достижениям и целям, несмотря на преграды и труднопроходимые трассы, наперекор буйным ветрам и непогоде!

С днем автомобилиста, друг! Представить тебя без руля уже невозможно. Желаю смело управлять не только своей ласточкой, но и жизнью, принимать взвешенные решения и не предавать свои принципы!

С профессиональным днем водителя тебя поздравляем! Желаем массу возможностей, начиная от перевозки грузов и пассажиров до путешествий по стране или миру. Пусть удача будет твоим неизменным спутником на века!

Друг, ты знаешь толк в машинах,

За рулем - ты просто ас!

Поменьше пробок, больше трасс,

Не тормози по жизни, крепче жми на газ.

С днем автомобилиста, пусть твой железный конь служит тебе долго, без поломок и приключений. Всегда будь уверен при разгоне и на подъеме. Пусть дорога будет спокойной и удача хранит тебя на любом маршруте.

Желаем дать конкурентам фору,

Чтоб четко домчать пассажиров к дому,

Пусть в жизни непременно везет

И погода тебя не подведет!