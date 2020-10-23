Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Грузия уже сейчас должна присоединиться к НАТО, тогда как Украина к этому еще не готова.

Об этом Ходжес заявил в рамках своего участия в Киевском форуме по безопасности-2020.

"Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени", - сказал Ходжес.

В то же время он выразил уверенность, что Украина в конце концов присоединится к Альянсу, "как несколько лет назад об этом говорил президент Буш".

Ходжес добавил, что Украина должна "пройти еще немного пути" и продолжать прилагать усилия, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что Турцию могут исключить из НАТО. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг в Раде заявил, что двери НАТО открыты для Украины.