Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская поблагодарила украинцев за проявленную ими солидарность с народом Беларуси, который выражает несогласие с действующей властью.

Такое заявление она сделала в видеообращении в рамках Киевского форума, передает УНН.

"Я восхищаюсь духом солидарности, который можно услышать от Украины и украинской нации в отношении Беларуси. Спасибо, наши дорогие братья и сестры, за поддержку наших мирных протестов", - заявила Тихановская.

Она считает, что белорусы были вдохновлены готовность народа Украины "бороться за свое достоинство, за национальную свободу, за свои права и свою Родину".

"Таким самом образом, как вы боретесь за территориальную целостность Украины в международно признанных границах, мы боремся за Беларусь и за независимую нацию, за нашу и вашу свободу", - заявила политик.

Ранее "Страна" писала о том, что Беларусь тоже объявила Тихановскую в межгосударственный розыск, ей грозит 5 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что появилась запись разговора Тихановской с мужем.