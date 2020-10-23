Экс-глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, которого подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, приведшему к убыткам в 2 миллиарда гривен, улетел в Турцию.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник департамента Офиса генпрокурора Украины Ян Стрелюк, трансляция велась в YouTube.

Так, Верланова 13 октября вызвали на допрос. После этого вечером того же дня бывший глава налоговой вылетел из Львова в Стамбул. С тех пор в Украину он не прибывал. Впрочем, ему уже подписано подозрение о преступлении, которое предусматривает заключение под стражу сроком до 6 лет.

Кроме того, Стрелюк рассказал, что, по данным правоохранителей, Сергей Верланов в должности главы Государственной налоговой службы единолично подписал представление, которым снял налоговые обязательства с металлургического гиганта "АрселорМиттал", понизив предприятию арендную плату. В результате от его действий госбюджет недополучил 2 миллиарда гривен.

Напомним, Сергей Верланов был освобожден от должности председателя Государственной налоговой службы Украины в апреле 2020 года, в мае он решил оспорить свое увольнение в суде.

Также "Страна" разбиралась, за что хотят посадить экс-главу налоговой Верланова.