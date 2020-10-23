Белорусский президент Александр Лукашенко назвал еще одно, по его мнению, средство от коронавируса.

Об этом он заявил во время визита на Слуцкий сыродельный комбинат, передает Telegram-канал "Пул Первого".

Так, во время общения с журналистами Лукашенко заявил, что белорусский сыр — "это антиковидное хорошее лекарство".

Также, как пишет "Белта", ситуация с коронавирусом в республике контролируемая.

"Лекарств предостаточно, систему мы создали. Мы не тащим всех в больницы. Если уже человек тяжелый, если мы видим у него прогресс по болезни серьезный, конечно, мы его в больницу. Потому что вдруг надо на кислород, на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких — Ред.) его держать", — отметил глава государства.

По его мнению, "расслабляться ни в коем случае нельзя", поскольку фиксируется слишком быстрый рост числа зараженных.

Кроме того, Лукашенко выразил уверенность в эффективности мер, предпринимаемых в стране для борьбы с распространением инфекции. Он напомнил, что не просто так однажды сказал о том, что коронавирус пройдет, а "жрать что будем?": "Я просто хотел, чтобы вы запомнили. Я оказался прав. Мой главный совет, он и сейчас актуален: никакого психоза!".

По последним данным, в Беларуси зафиксировано свыше 90 тысяч случаев коронавируса, 945 человек скончались.

Напомним ранее Лукашенко говорил, что от коронавирусной инфекции помогают занятия спортом на ледовой арене, работа на тракторе, дым костра, козы, баня, водка и сливочное масло.

Также президент утверждал, что он бессимптомно на ногах перенес коронавирус.