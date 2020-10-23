Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

"Глава государства посетит учебное заведение с усиленной военной подготовкой", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Зеленский также ознакомится с состоянием реализации Национальной программы "Большое строительство" в регионе.

К слову, вчера Зеленский посетил Мариуполь, где ему заложило уши на ледовой арене.

Он посетил открытие ледового стадиона Mariupol Ice Center в Мариуполе и во время общения с присутствующими арену заполонил громкий звук, от чего глава государства скривился. Но все обошлось и спустя минуту президент уже шутил по этому поводу.

Также мы писали, что Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса.

Кроме того, глава государства заявил о постройке пяти медгородков в Украине за 8 млрд.