25 октября в Украине состоятся местные выборы.

"Страна" уже разбиралась, как на них проголосовать в период пандемии коронавируса.

Однако вопросы к голосованию - не только в количестве бюллетеней и санитайзеров на избирательных участках. Главная интрига - результаты предстоящих выборов.

Разобрали пять главных вопросов, которые встают накануне голосования.

1. Победят ли действующие мэры в один тур?

В городах-миллионниках Украины у мэров позиции достаточно сильные. Однако, не все они смогут одержать победу в первом же туре.

Что создает для них угрозу сойти с дистанции.

Ведь побеждать во втором раунде выборов сложнее, поскольку на действующего мэра начинает сильнее давить его антирейтинг. Весь протестный электорат не распыляется между многими кандидатами, а уходит к единственному оппоненту, создавая ему дополнительный вес.

Разберем все крупные города.

Киев. В штабе мэра делают все, чтобы победить в один прием.

Как сообщили "Стране" источники в команде Кличко, особый акцент штабисты делают на повышении явки, что по идее поможет добрать процентов до победы уже в первом туре.

Правда, это может и не получится, если коронавирус продолжить бить новые рекорды по Киеву. Многие просто побоятся идти на участок. Поэтому интрига сохраняется, а шансы на второй раунд выборов мэра столицы весьма велики.

Эксперты называют нескольких возможных кандидатов на второе место - кандидата от "Слуги народа" Ирину Верещук, шоумена Сергея Притулу (от партии "Голос"), Андрея Пальчевского (идет от своей партии) и кандидата от "Оппозиционной платформы за жизнь", экс-главу КГГА Александра Попова.

Попов, по данным представителей разных штабов, с которыми поговорила "Страна", сейчас набирает вес и вполне может выйти во второй тур. Он строит свою кампанию на том, что развивал инфраструктуру Киева, когда был главой КГГА: открывал метро и новые развязки. И это, собственно, и отличает его практически от всех других кандидатов, кроме, пожалуй экс-мэра Киева Омельченко (но его рейтинг сейчас в городе небольшой).

Детальнее о киевских раскладах - в материале "Страны" Коронавирус и Кличко. Какой расклад сил на выборах в Киеве и как на них влияет эпидемия.

Харьков. Геннадий Кернес к началу предвыборной кампании по всем опросам побеждал уже в первом туре.

Его ближайшим конкурентом является представитель "Оппозиционной платформы" Александр Фельдман.

Ниже уровень поддержки у действующего губернатора, кандидата от "слуги народа" Алексея Кучера.

Однако после того, как у Кернеса в конце августа нашли коронавирус, и в тяжелом состоянии он был госпитализирован в немецкую клинику "Шарите", ситуация в городе сильно запуталась.

Поползли слухи, что мэр потерял способность говорить и уже недееспособен. То есть, не сможет выполнять обязанности мэра, если победит на выборах. Семья и соратники Кернеса утверждают, что он трудоспособен и идет на поправку. Однако, несмотря на многочисленные обещания, они до сих пор не предоставили видеодоказательства своих слов. Что порождает новые разговоры о том, что мэр находится в очень плохом состоянии, а его родня обманывает харьковчан.

Пока трудно сказать, как эта ситуация скажется на выборах и уменьшится ли поддержка мэра и его политической силы. И сможет ли он, как и прогнозировалось, победить в первом же туре. Если не сможет, то ко второму туру вопросов о его здоровье станет еще больше. И если не будет предоставлено доказательств дееспособности мэра, то победить ему будет непросто.

Отдельный вопрос - что будет, если Кернес победит на выборах, но не сможет, к примеру, принять присягу и вступить в права мэра из-за болезни.

Детально в том, чего в таком случае ждать, "Страна" разбиралась в материале "Как болезнь мэра Харькова меняет расклад на выборах и кто будет управлять городом".

Одесса. В Одессе также достаточно велик уровень поддержки действующего мэра Геннадия Труханова. Однако пока непонятно, сможет ли он победить в первом же туре.

А если дело дойдет до второго тура, то его конкурентом там может оказаться кандидат от "Оппоплатформы за жизнь" Николай Скорик. Также есть шансы у экс-нардепа Сергея Кивалова и кандидата от "Слуги народа" Олега Филимонова.

Именно в пользу Филимонова, а также и Труханова, с выборов недавно сняли кандидата Дмитрия Голубова, который "откусывал" голоса и у мэра, и у "слуги". То есть видна слаженная работа сразу двух админресурсов.

Сам Труханов прилагает максимум усилий, чтоб победить уже в первом туре. В рамках этой программы, например, инициирует разные популярные среди горожан шаги - например, возвращение проспекту Небесной сотни имени маршала Жукова.

С другой стороны, против мэра активно ведет информкампанию Россия. Например, на днях на телеканале НТВ вышел разгромный сюжет о нем.

Подробнее о предвыборном раскладе в Одессе можно прочитать здесь.

Днепр. Филатов лидирует в рейтингах кандидатов. И, также как и другие мэры, пытается победить уже в первом туре.

В числе его основных конкурентов - бывший губернатор области Александр Вилкул (который, к слову, был главным конкурентом Филатова на местных выборах 2015 года), местный политик Загид Краснов и кандидат от "Слуги народа", главврач областной больницы Сергей Рыженко.

"Страна" разбиралась в предвыборном раскладе в Днепре в нашем материале.

Львов. В столице Галичины своя интрига. За победу на мэрских выборах соревнуются Андрей Садовой и кандидат от "Евросолидарности" Порошенко, экс-губернатор области Олег Синютка.

И второй тур во Львове более чем вероятен. Правда, шансы Синютки пока выглядят спорными: несмотря на антирейтинг Садового, кандидат от Порошенко - тот же чиновник, который несколько лет рулил областью. И претензии к нему там тоже накопились.

С другой стороны, поддерживать его будет партийная машина "Евросолидарности", которая имеет популярность на Галичине. Промо от Порошенко - пока главный козырь Синютки, который может сыграть свою роль на этих выборах.

Детальнее о львовских раскладах - в материале "Страны" Кто идет на выборы мэра столицы Галичины и какие шансы у Садового.

2. Сколько возьмёт "Слуга народа"?

Главная общенациональная интрига выборов - какой результат покажет "Слуга народа". Напомним, на выборах в Раду партия президента взяла более 40%. Естественно, на такой показатель никто сейчас уже не рассчитывает.

Во-первых, упал рейтинг партии по всей стране. Во-вторых, на местных выборах много голосов у общенациональных партий (в том числе, и у "слуги народа") отберут местные партии мэров.

Поэтому вопрос в том, будет ли в общенациональном зачете "слуги народа" на первом месте и с каким отрывом. Если падение процентов у партии президента будет значительным, а партии-конкуренты будут ей дышать в спину (или, тем более, если обгонят), то это будет иметь вполне конкретные политические последствия.

Низкий результат партии может усилить в ней центробежные тенденции и усилить вероятность окончательного раскола монобольшинства. О чем на днях откровенно заявил один из идеологов "Слуги народа" Никита Потураев. А это - прямой путь к досрочным выборам Рады.

3. Сколько возьмут местные партии?

Особенность местных выборов в том, что на них большой процент получат партии мэров.

При этом речь идет не только о крупных городах, о которых писалось выше, но и о целых областях. Например, в Винницкой области через свои партийные проекты хочет получить полный контроль над местными советами разных уровней экс-премьер Владимир Гройсман.

Все это может закрепить процесс усиления местных элит, который наблюдается последние несколько лет (подробнее об этом можно прочитать здесь).

С другой стороны, в большинстве случаев у местных партий не будет "монобольшинства" в советах. А значит им придется создавать коалицию с общенациональными партиями. И с какими именно партиями создадут коалицию, также очень важный момент.

4. Сколько возьмет "Оппоплатформа"?

"Оппозиционная платформа за жизнь" имеет хорошие шансы на выборах в местных советах на юго-востоке страны и даже в Киеве.

И результат этой партии будет влиять на многие политические процессы в общенациональном масштабе.

Потому что будет задавать идеологический вектор в местных советах по вопросам, например, гуманитарной политики (украинизация и т.д.), по ситуации с местными радикальными националистическими организациями и прочем.

А что касается выборов на Донбассе, то речь идет и об отношении местной власти к Минским соглашениям и планам по реинтеграции неподконтрольной части региона (ОПЗЖ единственная партия, которая поддерживает реализацию политической части Минска).

И одно дело, когда большинство в горсоветах будет с участием "Слуги народа". И другое - когда с ОПЗЖ. При этом, те же партии мэров, как правило, деидеологизированы и будут подстраиваться под ориентиры своих общенациональных партнеров.

5. Сколько возьмет Порошенко?

Также важный момент - сколько возьмет партия "Евросолидарность" Петра Порошенко.

Потому что это также будет задавать идеологический вектор местных советов. Правда, в противоположном, чем у ОПЗЖ, направлении.

Понятно, что на юго-востоке ЕС не наберет приличный процент (хотя, скорее всего, в местных советах будет представлена). А вот в центре и на Западе вполне может претендовать на вхождение в правящую коалицию в горсоветах и облсоветах на сильных позициях.

И это будет влиять на позицию этих советов как по общеидеологическим вопросам, так и по отношению к центральной власти. Опираясь на местную власть, Порошенко и Ко будет легче "качать" ситуацию в стране.

Правда, у партии Порошенко есть немало конкурентов на этом поле, которые оттягивают у ЕС голоса. В первую очередь, это местные партии ("Удар" в Киеве, партия Садового во Львове). Кроме того, на Западной Украине это еще и партия "Свобода" и "Голос", а также близкая к Коломойскому партия "За будущее", которая опирается на местные элиты.