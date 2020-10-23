Королева Великобритании Елизаветы II заказала себе вышиванку во Всеукраинском центре вышивки и ковроделия, расположенном в Решетиловке Полтавской области.

Об этом со ссылкой на украинского художника и педагога Евгения Пилюгина пишут "Новости Полтавщины".



"Недавно в Решетиловке шили сорочку для королевы Великобритании. Ей лично или ее окружению захотелось, чтобы у нее была именно такая рубашка. Мастерицы вышивали ее специальным орнаментом", - сказал Пилюгин.

Отметим, решетиловская вышивка выполняется белым по белому. Основные ее мотивы - ветви, крестики, ромбы, звезды. Ее могут включить в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в 2017 году решетиловскую вышивку и песни села Луки записали в нематериальное наследие Украины.

Также мы писали о том, что этим летом день рождения королевы Елизаветы II отметили миниатюрным военным парадом.