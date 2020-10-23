В Одессе неизвестный забрался на опору высоковольтной линии электропередач недалеко от ТЦ "Панорама" на площади Независимости и прикоснулся к проводу. Мужчина получил сильнейший удар током и рухнул с высоты четырех этажей вниз. Инцидент произошел в четверг, 22 октября, около 19:00.

Об этом сообщает "Думская".

По данным издания, перед тем, как мужчина схватился за провод, он некоторое время находился на электроопоре. Полицейские уговаривали его спустится. Но он демонстративно поднял руку и взялся за электрокабель.

В сеть попало видео инцидента, снятое очевидцами. Люди говорят, что после тяжелейшей травмы мужчина был жив, его забрала скорая помощь.

Как сообщили в Одесском горсовете, мужчина забрался на электроопору якобы на спор. Он получил удар мощностью 55 кВ и ожоги 50% поверхности тела и к тому же упал с высоты четырехэтажного здания. Через 20 минут после того, как его привезли в реанимацию, травмированный скончался.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео взрыва высоковольтного кабеля, который оставили под дождем киевские коммунальщики.

Также мы сообщали, что под Киевом влюбленный парень забрался на высоковольтную вышку после ссоры с девушкой.