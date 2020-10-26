Богунский районный суд Житомира досрочно освободил из тюрьмы экс-депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганыша, которого ранее приговорили к 12 годам тюрьмы за государственную измену и арестовали в июле.

Об этом со ссылкой на источник в прокуратуре информирует "РБК-Украина" в понедельник, 26 октября.

По его словам, экс-депутата в сентябре отправили в колонию в Житомирской области для отбывания наказания. "Но вот на днях мы узнаем, что Богунский райсуд Житомира неожиданно решил освободить Ганыша от наказания по состоянию здоровья", - сказал источник.

Он добавил, что суд вынес такое решение незаконно, используя медицинскую справку о состоянии здоровья Ганыша из районной больницы, а не от специальной тюремной комиссии. В связи с этим, прокуратура подала апелляцию.

Напомним, 19 ноября 2018 года Днепровский районный суд Киева признал экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша виновным в совершении госизмены. Его приговорили к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Отметим, Ганыш - единственный крымский депутат, который был задержан на территории Украины и получил такое наказание. Его задержали в апреле 2015 года на пропускном пункте Каланчак во время попытки въехать на территорию Херсонской области.