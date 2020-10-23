В Антарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский пингвины выстраиваются в огромную очередь к океану, чтобы раздобыть рыбу.

Фотографии на своей странице в Facebook обнародовала океанограф Анна Соина, участница 25-й украинской антарктической экспедиции.

"Очередь за морепродуктами. С четырех до пяти утра на острове Галиндез движуха по полной программе", — написала ученый.

По ее словам, когда пингвинам в последних рядах надоедает, они подталкивают толпу и тогда передняя часть колонны с брызгами бросается в воду.

Анна Соина также показала, как пингвины выбираются на берег.

Ранее "Страна" рассказывала, как вокруг украинской научной станции в Антарктиде произошла ротация пингвинов.

Еще мы писали о курьезе, когда в зоопарке Нидерландов пингвины-геи выкрали яйцо у пингвинов-лесбиянок.