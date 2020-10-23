В социальных сетях Армении развернули новую акцию: граждане призывают во время покупок отдавать предпочтение товарам армянского производства и избегать не только турецкой, но и украинской продукции.



Об этом сообщает "Sputnik Армения".



Так, после решения армянского правительства о запрете импорта турецких товаров среди потребителей возникла новая волна возмущения, теперь они призывают бойкотировать украинскую продукцию.



Широко распространяется акция "Не покупайте украинские товары" в социальной сети Facebook. "Тем самым вы вооружаете турок. Двигатели турецких беспилотников Bayraktar производятся в Украине", - пишут участники акции. Волна возмущения особенно набрала своих оборотов после визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару и заключения 16 октября рамочного военного соглашения между правительствами.





Также говорилось, что власти Армении хотят запретить импорт турецких товаров из-за Нагорного Карабаха.



Ранее "Страна" писала, что Турция заявила о готовности отправить войска на поддержку Азербайджана в Карабахе.