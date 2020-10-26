В Украине завершились местные выборы 2020, после чего сразу стартовал подсчет голосов.

Предварительные результаты по опросам - экзитполы - были обнародованы сразу после закрытия участков. По ним в Киеве, Днепре, Одессе и Львове будет второй тур мэрских выборов. В двух случаях их четырех - Киев и Одесса - во второй тур вырываются представтели "Оппозиционной платформы".

При этом "Слуги народа" ни в одном городе-миллионнике серьезного результата не показали - в лучшем случае третьи места, как в горсоветах, так и среди кандидатов в мэры.

Детально итоги экзитполов "Страна" анализировала в материале Разгром "Слуг народа", победы местных партий, сенсация в Киеве. Пять главных итогов местных выборов.

Теперь вопрос, как эти данные будут коррелироваться с тем, что будет публиковать Центризбирком. В ЦИК уже заявили, что на подсчет им понадобится от трех до пяти дней. Но промежуточные данные обнародуют уже сейчас.

Первыми начали публиковать результаты довыборов в Раду, где соревнуются Олег Ляшко и кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

"Страна" следит за результатами выборов в режиме онлайн.

11:05 Экс-нардеп от БПП Богдан Дубневич заявил, что стал главой Солонковской тергромады на Львовщине. СМИ со ссылкой на его штаб пишут, что Дубневич набрал 51,3% голосов.

10:55 По информации источников "Страны" в "Слуге народа" президенту Владимиру Зеленскому окружение говорит, что результаты выборов для его партии весьма неплохие. Но он сильно расстроен по итогам мэрской кампании в Киеве.

"Саня (Корниенко - Ред. ) говорит президенту, что мы взяли депутатов в местных и областных советах и все у нас ок. Если посмотреть в целом на картину, то оно так и есть, но есть те, кто понимает ситуацию, а она не радует. Вчера от президента получили пизд@лей те, кто занимался кампанией Верещук в Киеве. В чате сейчас Марьяна Безуглая снова обвиняет во всем Тищенко. Пишет, что принципом перед президента - искоренить "тищенковость" из среды. Также пишут, что нужно переформатировать партийную ячейку по Киеву, уволить Колю", - заявил источник.

Также, по его информации, Зеленский считает, что опрос удался.

"Да, он правда думает, что опрос прошёл хорошо, но, мол, есть просто определенные нюансы".

10:50 В Сумах не исключен второй тур мэрских выборов. Действующий градоначальник Александр Лысенко по данным подсчета голосов на 51-м участке из 121-го, набирает почти 45% голосов. Его ближайший конкурент - Вадим Акперов из "ЕС" - 14,3%.

10:47 Действующих мэр Мукачево Андрей Балога - сын Виктора Балоги - заявил о своей победе в первом туре выборов.

10:42 В самом Луцке также лидирует представитель "За будущее" Игорь Полищук - таковы результаты подсчета голосов на 10 избирательных участках. За ним с большим пока отрывом идут самовыдвиженец Богдан Шиба и член "ЕС" Юрий Моклица.

10:38 На Волыни хорошие результаты у "За будущее" - их люди побеждают на выборах мэров Ковеля и Нововолынска.

10:37 Мэр Изюма Виталий Марченко (Харьковская область) заявил о своей победе на выборах. Марченко баллотировался от "Слуги народа".

10:35 Ляшко на довыборах в Раду на округе 208 Черниговской области вырывается вперед. Подсчитано 25% голосов.

10:33 Телеграм-канал "Политика Страны" комментирует итогы выборов в Сумской облсовет.

"Показатели по Сумской области примечательны тем, что фактически означают, что регион уходит из условной "оранжево-майдановской" зоны и возвращается в политический юго-восток. Где он и был до похода в политику Ющенко.

Промайдановские партии (ЕС и Батькивщина) получают чуть более 23%. А к показателю ОПЗЖ можно приплюсовать проценты "Нашего края", так как в регионе партию вёл Андрей Деркач. Человек с вполне понятным в последнее время политическим позиционированием".

10:31 Мэр города Рени Игорь Плехов заявил, что ему удалось переизбраться на второй срок.

10:26 Результаты выборов в Сумской облсовет после подсчета 80,49% протоколов:

Слуги народа - 18,7%

ОПЗЖ - 17,53%

Батькивщина - 11,93%

ЕС - 11,32%

Наш Край - 10,08%

За будущее - 7,82%

10:22 В Никополе Днепропетровской области на выборах мэра лидирует секретарь горсовета Александр Саюк от партии "Видродження". Результаты озвучили в мэрии по данным 19 избирательных участков из 54-х.

10:20 В соцсетях публикуют мемы о провале "Слуги народа" на выборах.

10:16 В Сети обсуждают итоги выборов.

"Вчера голосовал за Попова. Не потому, что я верю в его победу. И, тем более, не потому, что симпатизирую ОПЗЖ. Я понимал, что чем выше лучше будет результат у Попова, тем смешнее будут гореть задницы у упоротых.

И знаете, что я вас скажу? Еще даже не посчитаны голоса, а я уже устал смеяться. Истерикой упоротых удовлетворен. Возможно, это было лучшее мое голосование", - пишет блогер Денис Гороховский.

10:07 В Черниговской области снова поменялся расклад. Подсчитано 24,62% протоколов. Лидирует Ляшко с 33,03%. На втором месте Гунько - 32,38%.

09:43 В Черниговской области подсчитали 22,61% голосов. Гунько 33,59%, Ляшко 33,07%.

09:23 В Черниговской области подсчитали более 20% голосов. Гунько - 34,39%, Ляшко - 32,99%.

09:14 Ляшко проигрывает. Нужно помнить, что помимо местных, в Украине вчера проходили довыборы в Раду. На избирательном округе 208 в Черниговской области схестнулись радикал Олег Ляшко и "слуга народа" Анатолий Гунько.

По данным 19% подсчета голосов, за Гунько - 35,14%. Таким образом он пока опережает Ляшко с его 33,27%. Это уже официальные цифры Центризбиркома.

Интересно, что на выборы пошли как минимум два тезки Гунько - причем одного из них тоже зовут Анатолий. Оба самовыдвиженцы. Эти "спойлеры" оттянули на себя почти 5% голосов. Но Ляшко все равно выиграть не удается.