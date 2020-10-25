В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. На них выбирают мэров городов, сельских и поселковых голов, депутатов в городские, районные и областные советы.

В Киеве и Одессе избиратели получат по два бюллетеня (мэр и депутаты горсовета), в Днепре, Харькове, Львове - по четыре, в Полтаве, Херсоне - по пять. Ранее мы писали, как правильно их заполнять и что делать, если бланк испорчен.

Особенности этих выборов в том, что они проходят по новому избирательному кодексу с открытыми списками партий, поэтому в бюллетени внесли также по 5-12 кандидатов от каждой партии.

Кроме того, летом Рада вчетверо уменьшила количество районов, то есть осенние выборы проходят уже с учетом новой нарезки территорий.

Еще одна особенность, что голосование проводят в условиях карантина. ЦИК ранее озвучила стандартные требования к безопасности: дистанция, маски, антисептик и не более трех человек на один стол с бюллетенями на участке.

Одной из главных особенностей выборов сегодня являются пять вопросов от Владимира Зеленского, которые зададут в рамках социологического опроса на выходе из участков.

"Страна" следит за тем, как проходят выборы в Украине 25 октября. Материал обновляется.

08:00 Выборы стартовали!

07:59 В Киеве, как сообщил корреспондент "Страны", волонтеров "5 вопросов Зеленского", регистрируют на избирательном участке - переписывают их паспортные данные.

Отметим, что по заверениям президента, опрос проводится вне участков и частью избирательного процесса не являются.

07:54 В Facebook пользователям предлагают рассказать, как они сходили на выборы. И дают ссылку на сайт украинской ЦИК.

Интересно, что еще до начала выборов уже почти 4000 человек рассказали в соцсети, что проголосовали.

07:47 На одном из участков на Позняках уже ждут старта голосования первые избиратели.

"Я пришла сейчас, потому что людей меньше. А потом будут проветривать, пускать по 10 человек. А оно мне нужно, что потом три часа здесь ждать. Поэтому пришла утром, проголосую и до свидания", - сообщила "Стране" киевлянка Светлана Михайловна.

07:43 Члены комиссиий готовятся к началу процесса.

07:40 На участках дежурят полицейские в масках. Они сообщили, что волонтеры "вопросов от Зеленского" ещё не пришли.

07:37 На одном из киевских участков все готово к голосования.