В день местных выборов, 25 октября, в КВЦ "Парковый" развернется штаб "Слуги народа". Там проведут брифинг кандидата в мэры столицы Ирины Верещук и главы партии Александра Корниенко.

Об этом "Стране" стало известно из собственных источников.

"Будет доклад и брифинг кандидата в мэры Киева Ирины Верещук. Также на брифинге глава партии Александр Корниенко выступит с докладом и ответит на все вопросы, которые касаются всеукраинского опроса. А их накопилось немало", - сообщил источник.

В частности, Корниенко расскажет о том, зачем к опросу Зеленского была привлечена партия, которая его профинансирует.

"Это очень тонкая грань. Как профинансировать из партии и не нарушить антикоррупционное законодательство? Плюс, не очень честно по отношению к другим партиям - пусть тогда "Батькивщина", ОПЗЖ и другие проводят свои опросы. Просто изначально это была инициатива президента, мол, спросить мнение у людей, а сейчас к этому приобщили партию. Поэтому Корниенко пообещал, что в день выборов в штабе выступит и ответит на все вопросы насчет опроса. Правда, сделает это 25 октября, когда опрос уже по сути состоится. Так что приходите, будет интересно ", - заявил источник.

Отметим, что на всеукраинском опросе 25 октября украинцам предложат ответить на пять вопросов, посвященных пожизненным срокам для коррупционеров, легализации медицинского каннабиса, созданию свободной экономической зоны на Донбассе, сокращению численности депутатов Верховной Радыи Будапештскому меморандуму.

Напомним, по данным "Опоры", "слуги народа" потратят на опрос Зеленского более 100 млн гривен.

Также мы писали о том, что в МВД попросили украинцев не бить волонтеров, которые будут проводить опрос Зеленского.