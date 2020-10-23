Windrose с декабря будет летать из Киева в Черногорию, Македонию и Сербию. Фото: Facebook

Авиакомпания "Windrose" ("Роза Ветров", Киев) объявила о запуске в декабре регулярных рейсов в столицы Балканских государств из Киева. 

Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу в Facebook. 

В частности, запускаются следующие авиарейсы:

  1. С 1 декабря запускается рейс Киев – Подгорица (Черногория) – Киев. Авиарейсы 7W747/748 будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам.
  2. С 6 декабря запускается рейс Киев – Скопье (Македония) – Киев. Авиарейсы 7W791/792 будут выполняться по четвергам и воскресеньям.
  3. С 7 декабря запускается рейс Киев – Белград (Сербия) – Киев. Авиарейсы 7W727/728 будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Из аэропорта "Борисполь" перелеты будут осуществляться на самолетах Embraer-145 и ATR72-600.

Также "Windrose" предложила транзиты из регионов Украины, в частности из Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Кроме того, с декабря компания введет дополнительные частоты по направлениям: Киев – Загреб (Хорватия), Киев – София (Болгария). В Загреб вылеты будут осуществляться три раза в неделю: каждую среду, пятницу и воскресенье. В Софию – ежедневно, кроме воскресенья.

Пост Windrose в Facebook

Напомним, ранее авиакомпания "Wizz Air" отменила в ноябре 24 рейса из Украины

Также мы писали, что в октябре Windrose запустила рейсы по маршруту Киев - Херсон.

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