Авиакомпания "Windrose" ("Роза Ветров", Киев) объявила о запуске в декабре регулярных рейсов в столицы Балканских государств из Киева.

Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу в Facebook.

В частности, запускаются следующие авиарейсы:

С 1 декабря запускается рейс Киев – Подгорица (Черногория) – Киев. Авиарейсы 7W747/748 будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам. С 6 декабря запускается рейс Киев – Скопье (Македония) – Киев. Авиарейсы 7W791/792 будут выполняться по четвергам и воскресеньям. С 7 декабря запускается рейс Киев – Белград (Сербия) – Киев. Авиарейсы 7W727/728 будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Из аэропорта "Борисполь" перелеты будут осуществляться на самолетах Embraer-145 и ATR72-600.

Также "Windrose" предложила транзиты из регионов Украины, в частности из Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Кроме того, с декабря компания введет дополнительные частоты по направлениям: Киев – Загреб (Хорватия), Киев – София (Болгария). В Загреб вылеты будут осуществляться три раза в неделю: каждую среду, пятницу и воскресенье. В Софию – ежедневно, кроме воскресенья.

Напомним, ранее авиакомпания "Wizz Air" отменила в ноябре 24 рейса из Украины.

Также мы писали, что в октябре Windrose запустила рейсы по маршруту Киев - Херсон.