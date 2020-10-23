С пятницы, 23 октября, в связи с пандемией коронавируса, в Беларуси изменили правила въезда в республику. Изменения коснутся и украинцев, которые с сегодняшнего дня должны будут после въезда отправляться на самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины на своей странице в Facebook, в пятницу, 23 октября.

"С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства Беларуси №591, предусматривающее ряд правил, которых следует придерживаться при пересечении границы", - говорится в сообщении.

Так, при въезде в Беларусь для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в странах "красной зоны", необходимо пройти 10-дневную самоизоляцию.

Также самоизоляцию должны пройти те, кто транзитом проезжал одну из стран красной зоны и не имеющие документального подтверждения, что транзит не превышал 24 часа.

Напомним, ранее с 22 октября Беларусь разрешила иностранцам транзит без справки об отсутствии Covid и 10-дневной изоляции. В то же время им нужно будет документально подтвердить 24-часовой транзит через территорию республики.

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