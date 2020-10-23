В Украине, где сегодня зафиксировали очередной коронавирусный антирекорд, построят 5 новых медицинских городков.



Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует пресс-служба главы государства в пятницу, 23 октября.



"У нас есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем", - сказал он.



Так, Зеленскому презентовали план строительства одного из городков в ходе его рабочего визита в Донецкую область. Там же президент принял участие в открытии после реконструкции областного диагностического центра с консультативной поликлиникой в г. Славянске.



В сообщении говорится, что Проект предусматривает создание в составе областной многопрофильной больницы мощного консультативно-диагностического подразделения, оснащенного высокоточным медицинским оборудованием с использованием методов экспресс-диагностики наиболее распространенных болезней. Консультативное отделение рассчитано на 600 посещений в смену. Стационарную помощь планируют оказывать в самих отделениях. Такое медучреждение в Краматорске сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донецкой, Луганской и Харьковской области.



По предварительным расчетам, стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен, общая смета - 8 млрд гривен. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования. Сам глава государства заверил, что финансирование будет обеспечено.

При этом он акцентировал внимание на необходимости поиска внебюджетных путей финансирования для строительства всего городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.



Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский готов отказаться от президентской пенсии.



Также говорилось, что Зеленский вслед за "слугами народа" отправился на Донбасс.