Офис генпрокурора в четверг, 22 октября, исключил из Единого реестра досудебных расследований врученное посмертно и признанное незаконным подозрение Ивану Кузнецову, которого зарезал радикал Сергей Стерненко.

Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

"Информирую, что на основании выигранных нами в судах первой и апелляционной инстанциях дел об отмене подозрения, посмертно вынесенного Ивану Кузнецову, погибшему от рук убийцы, уроженца одесской области гр. Стерненко, 1995 г.р, обвиняемого в умышленном убийстве и других корыстных и насильственных преступлениях, офис Генерального прокурора исключил вчера информацию об этом подозрении из единого реестра досудебных расследований", - сообщил Портнов.

По словам юриста, после этого не осталось юридических сомнений в том, что убийца оборонялся.

"Таким образом, больше нет юридических сомнений в том, что убийца оборонялся. Это было именно умышленное убийство. Также мы приветствуем, что судебные заседания по обвиняемому стали назначаться чаще и в более быстром темпе. Ожидаем справедливый приговор и адекватное вине и тупой роже фигуранта наказание", - написал Андрей Портнов.

Напомним, в 2018 году в Одессе Сергей Стерненко догнал Ивана Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце. Подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия радикалу вручили только летом 2020 года.

А в мае этого года СБУ объявила о подозрении жертвам Сергея Стерненко - Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Несмотря на то, что последний погиб от руки Стерненко, а второй был ранен. Впрочем, незаконность этого подозрения признал суд.